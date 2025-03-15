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Adem amca ile Yaren leylek 14'üncü kez yan yana geldi! Dostların buluşması böyle kaydedildi

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Adem amca ile Yaren leylek 14'üncü kez yan yana geldi! Dostların buluşması böyle kaydedildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Adem amca ile Yaren leylek 14'üncü kez yan yana geldi! Dostların buluşması böyle kaydedildi

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

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Adem amca ile Yaren leylek 14'üncü kez yan yana geldi! Dostların buluşması böyle kaydedildi

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

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Adem amca ile Yaren leylek 14'üncü kez yan yana geldi! Dostların buluşması böyle kaydedildi

Yılmaz, kayığına gelen Yaren'i ayakta karşıladı.

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Adem amca ile Yaren leylek 14'üncü kez yan yana geldi! Dostların buluşması böyle kaydedildi

Eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşan Yaren, canlı kameralarla da yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.

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