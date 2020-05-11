Adele'in zayıflama sırrı ortaya çıktı iğne ipliğe döndü resmen
Eski eşi Simon Konecki ile boşanmasının ardından zayıflamayı kafaya koyan dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Adele, arkadaşları Cameron Diaz ve Lady Gaga sayesinde zayıflamış.
2016 yılında dünyaevine girdiği Simon Konecki ile geçtiğimiz yıl boşanan Adele, bu sürecin ardından hızla kilo kaybetmeye başladı. Son olarak ise 32. doğum gününde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla herkesi şoke etti.
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Hayranlarını şaşırtan bu görüntüsüne kavuşmak için 45 kilo verdiği iddia edilen Adele, fit görünümüyle beğeni toplarken nasıl kilo verdiği konusu bir kez daha gündeme geldi.
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Mirror gazetesine göre Adele'in zayıflaması, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry gibi yıldızlarla çalışan fitness gurusunun yardımıyla gerçekleşti. Adele, Hollywood yıldızı arkadaşı Cameron Diaz'ın tavsiyesiyle kendine bir de özel şef tuttu.
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Pasternak haftada beş kez 35'er dakikalık karın, kalça ve kollar için sıkılaştırıcı egzersiz yaptırdı.
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