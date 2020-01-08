Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son halini görenler çok şaşırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki'den boşanmanın ardından verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürdü. Spor eğitmeni Camila Goodis, Adele'in kilo verme sırrını açıkladı.
Sesiyle tüm dünyayı büyüleyen İngiliz şarkıcı Adele, yeni görüntüsüyle sesinin yanı sıra fiziğiyle de herkesi mest ediyor. Son zamanlarda verdiği kilolarla konuşulan 31 yaşındaki başarılı şarkıcı, nisan ayında eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilmişti.
Ünlü şarkıcının dün ortaya çıkan Karayipler’in Anguilla bölgesinde çekilen yeni görüntülerinde daha da zayıfladığı fark edildi. Şarkıcı Harry Styles ve TV sunucusu James Corden ile tatil yapan Adele’in sahilde çekilen fotoğraflarında başka biri gibi görünmesi dikkat çekti.
Adele'nin bu kadar zayıf bir görüntüye sahip olmasının altındaki sırrı ise Brezilyalı kişisel antrenör Camila Goodis, açıkladı. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Goodis, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ancak ünlü şarkıcıya, Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte egzersiz yaptırdığını anlattı.
Goodis, “Uzun zamandır Ayda’yı çalıştırıyordum. Adele ve Ayda iyi arkadaşlar. Dolayısıyla ben de Ayda’nın evinde Adele ile ikisini çalıştırdım” dedi. Pilates eğitmeni Goodis ayrıca, “Adele çok fazla spor yapmayı sevmiyor ama hayat tarzını değiştirdi ve kilo vermesinde yüzde 90 beslenmesinin etkili olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.