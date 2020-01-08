Adele'in nasıl kilo verdiği ortaya çıktı son halini görenler çok şaşırdı

Goodis, “Uzun zamandır Ayda’yı çalıştırıyordum. Adele ve Ayda iyi arkadaşlar. Dolayısıyla ben de Ayda’nın evinde Adele ile ikisini çalıştırdım” dedi. Pilates eğitmeni Goodis ayrıca, “Adele çok fazla spor yapmayı sevmiyor ama hayat tarzını değiştirdi ve kilo vermesinde yüzde 90 beslenmesinin etkili olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

