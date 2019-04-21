Adele, eşi Simon Konecki'den boşanıyor

Adele, eşi Simon Konecki'den boşanıyor

Adele, 2016 yılında evlendiği eşi Simon Konecki'yle flaş bir kararla ayrıldı. Ünlü şarkıcı bu ayrılığı e-posta yoluyla basına duyurdu.

Adele, eşi Simon Konecki'den boşanıyor - Sayfa 1

Dünyanın en güçlü kadın seslerinden biri o. Söylediği slow şarkılarla kısa sürede milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ünlü yıldız Adele, eşinden boşanma kararı aldı. 

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Adele, eşi Simon Konecki'den boşanıyor - Sayfa 2

8 yıl önce başlayan büyük aşk, birçok çifte örnek olacak cinstendi. Çiftin birbirlerine olan sevgisi dünya basınında parmakla gösteriliyordu. 

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Adele, eşi Simon Konecki'den boşanıyor - Sayfa 3

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele'in menajerinin e-postayla yaptığı açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti.

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Adele, eşi Simon Konecki'den boşanıyor - Sayfa 4

Adele ve Konecki, oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekler.

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