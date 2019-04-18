Adapazarı'nda telefon bayisinde tartıştığı 3 kadına kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ahsen Demirci ve Tuğçe Nur Yılmaz, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çevrede çok sayıda kişi toplanırken, saldırıyı duyup olay yerine koşan Demirci ve Yılmaz'ın yakınları ile arkadaşları, gözyaşına boğuldu.