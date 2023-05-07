Adana'yı sel vurdu koca şehir sular altında kaldı! Felaket havadan böyle görüntülendi

Yaşanan sel felaketinin ardından Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan köprü trafiğe kapatıldı, çökme tehlikesi nedeni ile tedbir alındı.

İlçede yaşanan afet sonrası sahada çalışmaları takip eden Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ilçede maddi hasar oluştuğunu ve can kaybı olmadığını belirtti. Arslanköylü “Aşırı yağıştan ötürü sel baskınları oldu. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Su basan evlerimiz var. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Cana bir şey olmaması teselli. Herkes gerekli çalışmaları yapıyoruz. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın” dedi