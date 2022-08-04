Adana'ya gelin gitmişti! Taze gelin Müge Anlı'nın asıl memleketi duyanları şaşırttı
Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla geçtiğimiz ay nikah masasına oturan Müge Anlı'nın gerçek memleketi herkesi şaşırttı.
Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşoğlu ile Haziran ayında evlenen Müge Anlı'nın hayatı sevenleri tarafından merak konusu olmuştu. Ünlü sunucunun eşinin Adanalı olduğunun öğrenilmesinin ardından Müge Anlı'nın asıl memleketi gündem oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının sunucusu Müge Anlı pek çok kişi tarafından merak edilen bir isim.
Yıllardır yaptığı programda kayıpları bulan, cinayetleri çözen, küsleri barıştıran Anlı son dönemde özel hayatıyla epey gündemde yar alıyor.
Son olarak Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı Adana'ya gelin gitti. Herkes aslen nereli olduğunu merak etti.