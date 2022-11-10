Adanalı'nın yıldızı estetikle bambaşka birine dönüştü eleştirilere yanıt verdi
İlk kez 2006 yılında ekranlarda görülen, daha sonra ise Adanalı dizisinde boy göstererek ününe ün katan güzel oyuncu Tuğçe Özbudak şu sıralar değişimiyle sosyal medyanın dilinde. Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Özbudak, sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı. Ünlü oyuncudan estetik eleştirilerine yanıt gecikmedi.
Tuğçe Özbudak'ın ekran macerası 2006 yılında yayınlanan 'Değirmencinin Kızı' filmi başlamış, 2009 yılında ise 'Adanalı' dizisindeki Pınar rolüyle adını tüm Türkiye'ye tanıtmıştı.
Adanalı dizisiyle beğeni toplayan isim, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde.
İnstagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan oyuncunun değişen kaş şekli, uzayan çenesi, incelen yanakları ve dolgun dudakları dikkat çekti.
"Normal karşılıyorum"
Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Tuğçe Özbudak, gönderisinde "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim.