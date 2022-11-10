Adanalı'nın yıldızı estetikle bambaşka birine dönüştü eleştirilere yanıt verdi

"Normal karşılıyorum"

Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Tuğçe Özbudak, gönderisinde "Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim.