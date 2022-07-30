Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt, öyle bir küfür etti ki... Takipçileri şok oldu
Mehmet Akif Alakurt, Adanalı dizisinde Oktay Kaynarca ile başrolü paylaşmıştı. Herkesin ''Maraz Ali' diye lakaplandırdığı Alakurt, oyunculuğu bırakmıştı. Özel hayatını saklı tutmayı tercih eden eski oyuncu, sosyal medya hesabından bir takipçisine ettiği ahlaksız küfürle gündemi salladı.
Bir dönemin en çok izlenen dizisi Adanalı'da canlandırdığı karakterle çok popüler olan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada herkesi şok etti. Son paylaşımında bir hayranına küfür ettiği olayı anlatan Alakurt, takipçilerinin tepkisini çekti.
Geçtiğimiz senelerde kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de yepyeni bir olayla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, pasaportu ve bir miktar paranın olduğu fotoğrafı ardından da arabayla gezindiği anları paylaştı.
Sonrasında yaptığı küfürlü paylaşımla hayranlarını şoke eden Alakurt: