Adanalı'nın İdil'ini yıllar es geçmiş! Güzelliğiyle hayranlarını büyüledi
ATV'nin ekranlara damga vuran yapımlarından Adanalı dizisinde, Maraz Ali ve İdil karakterlerinin aşkı izleyici tarafından oldukça sevilmişti. İdil karakterini canlandıran Selin Demiratar'ın son halini görenler 'yıllar onu es geçmiş' diye düşünüyor. 39 yaşındaki oyuncu geçen zamana rağmen güzelliğini ve düzgün fiziğini koruyor.
2008 ile 2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan ATV yapımı Adanalı dizisinde başrollerde Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca ve Selin Demiratar bulunuyordu.
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Maraz Ali'nin vazgeçilmez aşkı olan İdil, Selin Demiratar tarafından canlandırılıyordu.
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İdil, aynı zamanda bir polisti ve Maraz Ali çetesini çökertmek için gizli görevdeydi. Ancak; Maraz Ali ve İdil arasındaki ilişki aşka döşünce olaylar karışmıştı.
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Oyuncu, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.
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