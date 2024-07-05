Adanalı Wolverine! Görenler birbirini 'bu o değil mi?' diye dürtüyor
Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı "Wolverine" karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor. Tetik, "Yaklaşık üç senedir 'Wolverine' modundayım ve gençlerin hoşuna gidiyor. 'Wolverine buralarda' diyerek fotoğraf çektirmeleri, yolda yürürken yanıma gelip İngilizce konuşmaları beni mutlu ediyor" dedi.
Vücut geliştirme antrenörlüğü yapan 39 yaşındaki Tetik, uzun yıllardır spor salonlarının yanı sıra film ve dizi setlerinde vakit geçiriyor. Yaklaşık 3 yıl önce oynadığı diziden ayrılmasının ardından imaj değişikliğine giden Tetik, "Wolverine" karakterine benzediğini, küçük bir çocuğun kendisini gördüğünde yaşadığı şaşkınlık üzerine tesadüfen fark etti.
İnternet üzerinden karakteri inceleyen, yüz tipi ve vücut hatlarının benzer olduğunu gören Tetik, bir süre sonra çevresinde de benzer tepkiler almaya başladı.
Bu benzerlikten memnuniyet duyan Özer Tetik, imajında yaptığı ufak değişiklik ve özel olarak yaptırdığı pençe figürüyle zamanla "Yerli Wolverine" olarak tanınmaya başlandı.
Türkiye'nin çeşitli illerinde bu karakterle organizasyonlara katılan, özellikle gençlerden yoğun ilgi gören Tetik, sosyal medyada ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozları ve hareketleriyle her kesimin dikkatini çekiyor.