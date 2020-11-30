Adanalı ressam 20 yıl önce keşfetti tanımadığı kişileri telefonda konuşup resmediyor
ADANA'da, resim öğretmenliğinden emekli ressam İbrahim Şendil, hiç tanımadığı kişinin sadece telefonda sesini duyarak karakalem portresini çiziyor. Ressam, telefonda konuşurken kendisine ''Nasılsınız, iyi misiniz?' denmesinin yeterli olduğunu söylüyor.
Çocukluk yaşlarında resim yeteneğini keşfeden ve ilerleyen yıllarda güzel sanatlar fakültesini birincilikle kazanan İbrahim Şendil, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaptığı resim öğretmenliğinden emekli oldu. Kurs ve özel dersler vererek sanatını sürdüren ressam Şendil, 20 yıl önce Ankara'da açtığı bir sergisinde tablosunu almak isteyen bir kişinin kendisini aramasıyla farklı bir yeteneğini keşfetti.
Tanımadan sadece telefonda konuştuğu o kişiyi içinden gelen hislerle yaptığı tahmin üzerine resmeden Şendil, göz renginden, saçlarına, burun yapısından yüz şekline kadar tuvale birebir yansıtmayı başardı.
"Eşimle o kişiyi beklerken ilginç bir şey oldu"
Tesadüf olup olmadığını anlamak için 15 kişi üzerinde deneme yaptığını dile getiren ressam İbrahim Şendil, bu yeteneğini keşfettiği anısını şöyle anlattı: Ankara'da bir sergi açacaktım. Resimler daha asılmamış, duvara dayalı şekilde duruyordu. Ben yokken biri gelip tablolarımdan birini çok beğendiğini söylemiş. Daha sonra bana telefonla ulaştı ve almak istediğini söyledi. Ben de olur dedim ve randevulaştık. Eşimle o kişiyi beklerken ilginç bir şey oldu. Elime bir kağıt aldım ve 'ben bu şahsın resmini yapayım' dedim.
"Hafif saçı dökük, gözleri mavi, kaş pek yok, dudakları ince, burnu biraz uzun, yüzü kemikli birini tahmin ederek çizdim. O kişi tam vaktinde geldi ve baktım çizdiğim resim ile aynısı. Çok ilginç. Ben de şaşırdım. Bu yeteneğim bu şekilde ortaya çıktı. Acaba tesadüf mü diye çok kez başkalarını çizdim, deneme yaptım. Lokantada bir komiser ile tanıştım. Bu durumdan bahsettim ve birini aradı, çizdim."