Adanalı ressam 20 yıl önce keşfetti tanımadığı kişileri telefonda konuşup resmediyor

"Eşimle o kişiyi beklerken ilginç bir şey oldu"

Tesadüf olup olmadığını anlamak için 15 kişi üzerinde deneme yaptığını dile getiren ressam İbrahim Şendil, bu yeteneğini keşfettiği anısını şöyle anlattı: Ankara'da bir sergi açacaktım. Resimler daha asılmamış, duvara dayalı şekilde duruyordu. Ben yokken biri gelip tablolarımdan birini çok beğendiğini söylemiş. Daha sonra bana telefonla ulaştı ve almak istediğini söyledi. Ben de olur dedim ve randevulaştık. Eşimle o kişiyi beklerken ilginç bir şey oldu. Elime bir kağıt aldım ve 'ben bu şahsın resmini yapayım' dedim.