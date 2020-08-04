Adanalı kebapçılar 80 dereceyi bulan sıcakta keyifle çalışıyorlar

"Mangallardan duman 12 ay boyunca tüter"

Adanalıların kebabı çok sevdiğini ve sıcağa rağmen hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirten Aydın, "Bu kentte mangallardan duman 12 ay boyunca tüter. Bizler termometreler değil 80 derece 180 derece olsa yine durmayız. Yazın Adana’da kebap tüketimi asla azalmaz. Aksine gelen gurbetçilerle birlikte tüketim artar. Sıcak, Adanalıların kebap yemesine bizim de yapmamıza engel değil. Her şey insanlarımız için. Biz işimizi severek yapıyoruz” dedi.