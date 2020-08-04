Adanalı kebapçılar 80 dereceyi bulan sıcakta keyifle çalışıyorlar
ADANA’da, gündüz saatlerinde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığında kebap ustaları, mangal başında 80 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen çalışmaya devam ediyor.
Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da yaşayanlar, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı bunaltıcı havaya rağmen kebap yemekten vazgeçmiyor. Neredeyse kentin her caddesinde bulunan kebap restoranlarında çalışan ustalar, mangal başında sıcaklığın neredeyse 80 dereceyi bulmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Gün boyu yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalar, aşırı sıcakta da durumlarından memnun olduklarını dile getirdi.
Yaz mevsiminin Adanalılar için kebaptan uzaklaşmaya neden olmadığını dile getiren kebapçı Yaşar Aydın ise ter dökerek de olsa kebap pişirmeye devam edeceklerini söyledi.
Hissedilen sıcaklık ikiye katlanıyor
Kentte dışarıda hissedilen sıcaklığın mangal başında ikiye katlandığını söyleyen Yaşar Aydın, sıcak içlerini yaksa da meslekleri gereği dayanmak zorunda olduklarını kaydetti.
"Mangallardan duman 12 ay boyunca tüter"
Adanalıların kebabı çok sevdiğini ve sıcağa rağmen hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirten Aydın, "Bu kentte mangallardan duman 12 ay boyunca tüter. Bizler termometreler değil 80 derece 180 derece olsa yine durmayız. Yazın Adana’da kebap tüketimi asla azalmaz. Aksine gelen gurbetçilerle birlikte tüketim artar. Sıcak, Adanalıların kebap yemesine bizim de yapmamıza engel değil. Her şey insanlarımız için. Biz işimizi severek yapıyoruz” dedi.