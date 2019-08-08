Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın 'kurban eti nasıl pişirilir' anlattı

Kentte, kaburga etini 'zırh' diye tabir edilen bıçakla kıyıp boruda pişirerek hazırlayan metrelik Adana boru kebabının mucidi usta kebapçı Yaşar Aydın, kurban etinin lezzetli olması için yapılması gerekenleri anlattı. Etin lezzetli olması için birinci koşulun dinlendirilmesi olduğunu söyleyen Aydın, en güzel kısmının da kaburgasında bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu: