Adanalı iş insanına şok: Sıfır kilometre lüks cip hasarlı çıktı! Yazıyı astı Türkiye'yi dolaşıyor
ADANA'da Süleyman Gedik, sıfır aldığı otomobili satmak isterken eksperde şok yaşadı. Satıcı firmayla arasındaki hukuk mücadelesi süren Gedik, aracına 'hasarlı çıktı' yazısı yazarak Türkiye'yi dolaşmaya başladı. Nedenine ise bakın nasıl cevap verdi.
Adanalı iş adamı Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında 90 bin euroya sıfır kilometre 01 DNS 44 plakalı BMW X4 marka lüks cip satın aldı. 2018 yılında cipini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Gedik, aracı ekspere götürdü. İddiaya göre, eksperde yapılan incelemede aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu belirlendi.
Gedik, durumu firmaya iletti. Firma ise bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Gedik’e olumlu bir dönüş yapmadı. Bunun üzerine Gedik, mahkemeye başvurdu ve ilk mahkeme zaman aşımı gerekçesiyle davayı reddetti.
Bunun ardından Gedik, istinafa başvurdu ve istinaf mahkemesi kararı bozdu.
Mahkemeden 3 yıldır sonuç çıkmayınca...
Bozulan karar üzerine bilirkişi raporuyla Gedik, tekrar İstanbul’da mahkemeye başvurdu. 3 yıldır mahkeme süreci devam eden iş adamı, bu sırada da cipinin arka camına ‘Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı’ yazısını yazdı ve tüm Türkiye’yi dolaşmaya başladı.