Adanalı iş insanına şok: Sıfır kilometre lüks cip hasarlı çıktı! Yazıyı astı Türkiye'yi dolaşıyor

Adanalı iş adamı Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında 90 bin euroya sıfır kilometre 01 DNS 44 plakalı BMW X4 marka lüks cip satın aldı. 2018 yılında cipini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Gedik, aracı ekspere götürdü. İddiaya göre, eksperde yapılan incelemede aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu belirlendi.