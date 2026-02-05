Adanalı dizisinin Pınar'ıydı! Tuğçe Özbudak'ın muhteşem değişimi...
|
Adanalı dizisi ile yıldızı parlayan Tuğçe Özbudak yıllar sonra değişimi ile gündem oldu. Son hali ile büyük bir değişim yaşadığı görülen Özbudak estetik operasyonlarını tek tek açıkladı. İşte son hali ve estetik operasyonları...
"Adanalı" dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak, yıllar içinde yaptırdığı estetik işlemlerle ve geçirdiği büyük değişimle yeniden gündeme geldi.
117
Bir süredir ekranlardan uzak olan Özbudak'ın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflar yüzündeki belirgin farklılığı yeniden tartışma konusu yaptı.
217
Tuğçe Özbudak, 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle 2008-2010 yılları arasında tanındı.
317
Tuğçe Özbudak, burnunda estetik, dudağında dolgu, çenesinde ve yüzünde botoks olduğunu açıkladı.
417