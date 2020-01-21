Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikli haliyle görenleri şok etti!
Bir dönem ATV'de yayımlanıp reyting rekorları kıran Adanalı dizisinin Pınar'ı olarak ün kazanan Tuğçe Özbudak, estetik yaparak tanınmaz hale geldi. Onu görenler nerede Pınar diyorlar!
Yayımlandığı günlerde reytingleri alt üst eden Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren, erkeklerin hayranı olduğu Tuğçe Özbudak, vücuduna yaptığı estetiklerle görenleri hayrete düşürüyor.
121
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlar herkesi şoke etti.
221
İşte Tuğçe Özbudak'ın en son hali.
321
Şimdi 37 yaşında olan Özbudak, deyimi yerindeyse vücudunun her yerine estetik yaptırdı.
421