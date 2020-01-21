Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka biri oldu son hali olay
Bir dönemin televizyon dizisi Adanalı'da 'Pınar' karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü.
Bir dönem ATV ekranlarında yayımlanan 'Adanalı' dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak, İşte Benim Stilim yarışmasında boy göstermiş ardından ekranlardan uzak kalmıştı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Özbudak'ı görenler ise tanımakta zorluk çekti.
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Bir takım estetik operasyonlar geçiren 37 yaşındaki oyuncu, son olarak Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Tuğçe Özbudak'ın dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şoke etti.
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Peki, Tuğçe Özbudak kimdir?
Türk oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.
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