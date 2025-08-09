Adanalı dizisinde rol almıştı! Kariyerini değiştiren isim yaşadığı değişim ile şaşırttı...
Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizileri arasında yer alan Adanalı'da hayat verdiği 'Pınar' rolüyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor. Yaptığı estetikler yüzünden bambaşka bir görünüme kavuşan Özbudak oyunculuğu da bıraktı. Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim" diyen Tuğçe Özbudak estetiklerle bambaşka birine dönüştü.
KİMSE TANIYAMADI
"Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" açıklamasında bulunan Tuğçe Özbudak'ı görenler tanımakta güçlük çekti.
KARİYERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ
Kendisini değiştirdikten sonra oyunculuğu da bırakan Tuğçe Özbudak şimdilerde gayrimenkul alım satımıyla ilgileniyor.