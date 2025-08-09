BIST 10.973
Adanalı dizisinde rol almıştı! Kariyerini değiştiren isim yaşadığı değişim ile şaşırttı...

Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizileri arasında yer alan Adanalı'da hayat verdiği 'Pınar' rolüyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor. Yaptığı estetikler yüzünden bambaşka bir görünüme kavuşan Özbudak oyunculuğu da bıraktı. Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.

Adanalı dizisinde rol almıştı! Kariyerini değiştiren isim yaşadığı değişim ile şaşırttı... - Resim: 1

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adanalı dizisinde rol almıştı! Kariyerini değiştiren isim yaşadığı değişim ile şaşırttı... - Resim: 2

"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim" diyen Tuğçe Özbudak estetiklerle bambaşka birine dönüştü.

Adanalı dizisinde rol almıştı! Kariyerini değiştiren isim yaşadığı değişim ile şaşırttı... - Resim: 3

KİMSE TANIYAMADI

"Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım" açıklamasında bulunan Tuğçe Özbudak'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

Adanalı dizisinde rol almıştı! Kariyerini değiştiren isim yaşadığı değişim ile şaşırttı... - Resim: 4

KARİYERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Kendisini değiştirdikten sonra oyunculuğu da bırakan Tuğçe Özbudak şimdilerde gayrimenkul alım satımıyla ilgileniyor.

