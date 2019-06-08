Adanalı boru kebapçısı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı

Adanalı boru kebapçısı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı

ADANA'da kaburga etinin 'zırh' diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından boruda pişirilmesiyle hazırlanan metrelik Adana boru kebabının mucidi Yaşar Aydın, oğlunun düğününde 60 metre uzunluğunda kebap yaparak, davetlilere ikram etti.

Adanalı boru kebapçısı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı - Sayfa 1

Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur olan Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın ile Kübra Diker, Osmaniye'de düzenlenen törenle evlendi. 

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Adanalı boru kebapçısı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı - Sayfa 2

Düğün merasimi öncesinde kebap ustaları, özel olarak hazırladıkları 60 metrelik boruya koyun ve kuzuların kaburga etlerinden zırhla çektikten sonra kıyma haline getirildikleri etleri dizdi. Boru kebabı ardından  tek parça olarak hazırlanan 60 metrelik mangala konuldu. 

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Adanalı boru kebapçısı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı - Sayfa 3

60 metrelik kebabın pişme anını davetliler büyük bir merakla izledi. Pişirilen kebabı Uğur-Kübra çifti keserek birbirlerine ardından da düğün merasimine katılan davetlilere ikram etti.

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Adanalı boru kebapçısı, oğlunun düğününde 60 metrelik kebap yaptı - Sayfa 4

'Bizde kebap pişirmesini bilmeyen gelin olmaz' diyen Yaşar Aydın, oğlunun düğünü için özel bir organizasyon yaptığını söyledi. Aydın, "Ailemizin mesleği kebapçılık. 

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