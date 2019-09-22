Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı
ADANA'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla halkı galeyana getirip, yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine zarar verilmesine neden olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Olayla ilgili 98 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 138'e yükselirken, şüphelilerden bazılarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla halkı provoke ettiği, bazılarının ise yabancılara ait ev ve iş yerlerine zarar verdiği bildirildi.
ADANA merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak’ta, geçtiğimiz perşembe günü, meydana gelen olayda; iddiaya göre, A.K., aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı evine götürüp taciz etti.
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Olay mahalleyi ayağa kaldırırken yüzlerce kişi, A.K.'nin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi.
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Polisin biber gazıyla müdahale etmesiyle kalabalık dağıldı.
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Olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edilince olaylar yeniden alevlendi.
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