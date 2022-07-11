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Adana'daki hayırseverden örnek davranış! Tam 500 koyun kesip...

Adana'daki hayırseverden örnek davranış! Tam 500 koyun kesip...

ADANA'da yaşayan iş insanı Ogün Sever Okur, tıpkı geçtiğimiz Kurban Bayramlarında olduğu gibi bu bayramda da 500 koyun keserek ihtiyaç sahibi ailelere tek tek dağıttı.

Adana'daki hayırseverden örnek davranış! Tam 500 koyun kesip...

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Adana'da duyanları duygulandıran bir olay yaşandı.

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Adana'daki hayırseverden örnek davranış! Tam 500 koyun kesip...

İş insanı Ogün Sever Okur, her Kurban Bayramında yaptığı gibi bu bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak adını duyurdu.

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Adana'daki hayırseverden örnek davranış! Tam 500 koyun kesip...

Kendisi 100 kurban bağışlayan, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hayırseverlerin de desteğiyle toplam 500 kurban kestiren Ogün Sever Okur, bütün etleri de tek tek paketletti.

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Adana'daki hayırseverden örnek davranış! Tam 500 koyun kesip...

Okur, ardından etleri araçlara alarak mahalle mahalle gezip, ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ogün Sever Okur, 500 koyun kestirdiğini söyledi.

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