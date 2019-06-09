Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı
Demirören Haber Ajansı
ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
ADANA merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; iddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı.
117
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu.
217
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
317
Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi.
417