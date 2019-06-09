Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı

ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı - Sayfa 1

ADANA merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; iddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı.

117
Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı - Sayfa 2

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu.

217
Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı - Sayfa 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

317
Adana'da zincirleme kaza En az 20 yaralı - Sayfa 4

Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi.

417