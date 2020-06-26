Adana'da zihinsel engelli genç ile ailesi ev sahibi tarafından kapıya atıldı

Oğulları için yardım istiyorlar

Atık kağıt toplayarak evini geçindirdiğini söyleyen baba Mehmet Sarıç, “Durumum yok. Gücüm de yok çalışmak için. Ben ne yapacağım. Bu yaştan sonra hırsızlık yapacak halim yok. Eşim, dostumdan yardım bekliyorum. Kirayı ödeyemiyorum. Evden attılar. Bu şekilde ne yapabilirim bilmiyorum. Ben bir ev istiyorum sadece o da kendim için değil, çocuğum için. Oğlum burada kalmakta zorlanıyor” diye konuştu.



