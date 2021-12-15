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Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor

İhlas Haber Ajansı
Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor

ADANA’da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor

Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu.

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Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor

Ekmeğin zamlanmasından sonra vatandaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı. 

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Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor

1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

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Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor

Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş." dedi. 

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