Adana'da zamlar sonrası metrelerce kuyruk oluştu: Alamayan oluyor
ADANA’da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu.
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Ekmeğin zamlanmasından sonra vatandaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı.
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1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.
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Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş." dedi.
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