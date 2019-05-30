Adana'da zabıtaya saldırıya polis müdahalesi

Göl kıyısına demir profil ve tahtalarla mekanın zeminini oluşturan kişiler zabıta ve polis ekiplerine karşı koyunca tartışma, arbedeye dönüştü. Bici bici satıcılarından iki kişi ellerindeki benzini üzerilerine dökerek, kendisini yakacağını söyledi.