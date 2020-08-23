Adana'da yaşandı! Sahte altın satarken yakalanan kadına 1 yıl 3 ay hapis cezası
ADANA'da, daha önce sahte altın sattığı kuyumcu dükkanında ikinci kez aynı yöntemle satış yapmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından yakalanan Ayşegül O. (32), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5 Mayıs 2018 tarihinde, Yenibaraj Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı.
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Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
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Çalışmalar sürerken, Acar'a ait kuyumcu dükkanına Haziran 2018 tarihinde ikinci kez gelen Ayşegül O., yanında getirdiği altın görünümlü zinciri satmak istedi.
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Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar, Ayşegül O.'ya daha önce kendisine sahte altın satıp satmadığını sordu.
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