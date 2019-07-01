Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun

Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun

ADANA’da bir otomobilin lastiğini patlatıp sürücüye yardım etme teklifinde bulunan 3 kişi, içerisinde 22 bin euro bulunan çantayı alıp kaçtı. Polisin sıkı takibi sonucu kaçan şahıslardan 2 kişi yakalandı, 12 bin euro ele geçirildi.

Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun - Sayfa 1

ADANA'nın Seyhan ilçesinde 3 kişi, lastiğini patlatıp, uyarma bahanesiyle otomobilinden uzaklaştırdığı iş insanı G.E.'nin ön koltuktaki 22 bin euro parasını çaldı. Kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişiden 2'si, gözaltına alındı. Ele geçirilen çantanın içinde 12 bin euro kaldığı belirlendi.

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Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun - Sayfa 2

Seyhan'da iş insanı G.E., bankadan çektiği 22 bin euro dolu çantayı otomobilinin ön koltuğuna koydu.

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Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun - Sayfa 3

G.E., daha sonra otomobiliyle caddede ilerlemeye başladı.

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Adana’da yardım etme bahanesiyle soygun - Sayfa 4

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, G.E.'yi durdurup, "Otomobilinizin lastiği patlak" dedi.

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