Adana'da vahşet! Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Sefa Kürçe, evine gittiği babası Cabbar Kürçe ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.