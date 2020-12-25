Adana'da ürküten görüntü: 3 bin kovanda on binlerce arı öldü

Yüksel Nasırbel, "Ortalama 6 ay buradayız. Toplam 600 kovanımız var. Arılar su ihtiyacını kovanlara yakın olan bu nehirden karşılıyordu. Ancak su 3 gündür bulanık ve kirli. Bazen sudaki atık ve kimyasallar nedeniyle, bazen de su ihtiyacını gideremediğinden arılar ölmeye başladı." diye konuştu.