Adana'da Türkiye'de bir ilki yaptı! Birçok şehirden talep yağıyor

Kedimiz İncir ile birlikte bu işe girdim: Evcil hayvanlar için bir stüdyo kurmanın hep hayali olduğunu belirten Büyüksural, “Sahiplendiğimiz kedimiz İncir ile birlikte bu işe girdim. Hep bebek fotoğrafı çekiyordum. Dedim benim kızım İncir’de bebek, onun da hakkı. " dedi.