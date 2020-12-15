Adana'da Türkiye'de bir ilki yaptı! Birçok şehirden talep yağıyor
Adana'da 8 yıldır bebek, düğün, yemek ve ürün fotoğrafçılığı yapan ödüllü fotoğraf sanatçısı Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.
EFİAP ve GPU 1 unvanlarına sahip, uluslararası yarışmalarda 517 ödülü bulunan ve Dünya Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (FIAP) düzenlediği ‘Dünya Kupası’nda birincilikle altın madalyaya hak kazanan evli ve 1 çocuk annesi Nihan Büyüksural, sahiplendikleri kediyle birlikte Adana’da pet fotoğraf stüdyosu açtı.
Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren stüdyoda alışılagelmişin dışında evcil kedi ve köpekler konsepte uygun kıyafet giydirilip hem tek hem de sahipleriyle birlikte fotoğraflanıyor.
İlk fotoğrafları kedisiyle çektikten sonra sosyal medyaya yükleyen ve çok talep gelince stüdyo açan Büyüksural, yaşadığı serüveni anlattı.
Kedimiz İncir ile birlikte bu işe girdim: Evcil hayvanlar için bir stüdyo kurmanın hep hayali olduğunu belirten Büyüksural, “Sahiplendiğimiz kedimiz İncir ile birlikte bu işe girdim. Hep bebek fotoğrafı çekiyordum. Dedim benim kızım İncir’de bebek, onun da hakkı. " dedi.