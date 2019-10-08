Adana'da trafik polislerine takılan tuhaf araç herkesi şaşkına çevirdi

Trafikten men edildi: Tescili olmayan taşıt, çekiciye yüklenip otoparka götürülerek trafikten men edildi. Bu arada, 20 Mayıs 2019'dan itibaren il merkezinde yapılan denetimlerde 24 bin 181 motosikletin kontrol edildiği, 9 bin 313 sürücüye 6 milyon 317 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı, bin 655 motosikletin trafikten men edildiği, 222 motosikletin muhafaza altına alındığı bildirildi.