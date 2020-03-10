Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi 3 ölü 14 yaralı
ADANA’da tarım işçilerini taşıyan servis şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADANA’nın Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolunun 6’ıncı kilometresinde meydana gelen kazada; alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 60 NP 987 plakalı işçi servisi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
16
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken; olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.
26
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken; yaralanan 14 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
36
Yaralılar arasında bulunan 4 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
46