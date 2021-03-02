Adana'da şok! Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü

Hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılan N.G.’nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü. Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.’nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.