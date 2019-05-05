Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

ADANA'da bir çocuğu bulunan 19 yaşındaki kadın, tabancayla vurulmuş halde, nikahsız yaşadığı şahıs tarafından hastaneye getirildi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı - Sayfa 1

ADANA'da, silahla yaralanmış halde hastaneye getirilen kadın, tedavi altına alındı.

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Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı - Sayfa 2

Dumlupınar Mahallesinde yaşayan Zeliha T., karnından tabancayla yaralanmış halde, nikahsız yaşadığı Yunus B., tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

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Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı - Sayfa 3

Tedavi altına alınan kadının, Yunus B. ile sorunları olduğu ve kendini yaraladığı iddia edildi.

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Adana'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı - Sayfa 4

Polis, Yunus B.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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