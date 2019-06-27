Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanalına koştu
Demirören Haber Ajansı
ADANA'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarında serinledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı 12.00- 15.00 saatleri arasında ortalama 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceyi buldu.
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Sıcakların yanı sıra yüksek nem de vatandaşları etkiledi.
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Sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında serinledi.
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Kanallara atlayıp çıkan, yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocuklar, yüzmeyi bu kanallarda öğrendiklerini, boğulanların ise genelde yüzme bilmediğini kaydettiler.
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