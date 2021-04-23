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Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Amacım para kazanmak değildi

Demirören Haber Ajansı
Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Amacım para kazanmak değildi

ADANA'da 48 yaşındaki Levent Tamtürk, seyyar olarak başladığı işte 183 şube açtı.

Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Amacım para kazanmak değildi

Adana’da 1968 yılında pastane işleten babasının yanında 1980 yılında börek yapımını öğrenen Levent Tamtürk (48), yıllarca hem okuluna devam etti hem de kendisini börek yapımında geliştirdi. Askere gidip geldikten sonra babasından kullanmak için motosiklet isteyen Tamtürk, kendisine motosiklet yerine aliminyum tezgah almasıyla ilk börek macerasına başladı. 

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Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Amacım para kazanmak değildi

Kısa sürede lezzetiyle tanınan ve Türkiye genelinde 183 şubeye ulaşan Tamtürk, ortaklarıyla birlikte 1000 kişiye istihdam sağlamaya başladı. 

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Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Amacım para kazanmak değildi

Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki ilk dükkanında kalan Tamtürk, müşterilerini ilk günkü gibi karşılayarak, böreklerinin lezzetlerini tattırmaya devam etmeyi amaçlıyor.

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Adana'da seyyar olarak bu işe başladı 183 şube açtı: Amacım para kazanmak değildi

Babasının pastanesinde börek yapımını ve diğer ürünlerin yapımını öğrendiğini söyleyen Tamtürk, "Böreğin yapılışını öğrendikten sonra 'daha iyi nasıl yaparım' diye araştırmalara başladım. Adana’da ilk kez 22 yıl önce kaşar peynirli börek yapan biz olduk. Daha sonra peynir ve hamur arayışlarına girdim." dedi. 

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