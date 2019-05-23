Adana'da ses sanatçısının cenazesinde şok yüzüne baktıklarında...

Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan Şahin Değirmenci’yi itfaiye ekipleri kurtararak ambulansa bindirdi. Şahin Değirmenci ve Ebru Yıldırım Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, Değirmenci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.