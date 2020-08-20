Adana'da sahası olmayan beyzbolun sopasına yoğun ilgi

"Fiyatları boyutuna göre değişiyor"

Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.