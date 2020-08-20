Adana'da sahası olmayan beyzbolun sopasına yoğun ilgi
ADANA'da, beyzbol kulübü ve sahası olmamasına rağmen beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri imalat eden usta, beyzbol sopalarının özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında savunma amaçlı olarak kullanıldığını söylüyor.
Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, beyzbol sopalarını talep edenlerin, genellikle kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi.
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"Fiyatları boyutuna göre değişiyor"
Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Arabaya koyacağım, kendimi savunmak için' diyorlar. Caydırıcı oluyor" dedi.
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Polis denetimlerde el koyuyor
Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzbol sopasına el koyuyor.
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