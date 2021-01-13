Adana’da şafak vakti fuhuş operasyonu: 5'i kadın 14 kişi gözaltına alındı
ADANA'da fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 3 aydır takip edilen şahıslar, polisin şafak vakti operasyonuyla yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak” suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.
Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği 14 zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı.
Yaklaşık 3 ay yapılan takip sonucunda zanlılara bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5’i kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.
Bu arada, operasyon kapsamında rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü.