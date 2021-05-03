Adana'da psikolojisi bozuk şahıs evden uzaklaştırma kararı alınca ortalığı birbirine kattı
ADANA'da psikoloji bozuk olan şahıs, evden uzaklaştırma kararı nedeniyle tam kapanmada sokakta kalınca ortalığı birbirine kattı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojisi bozulan Süleyman Ş. bir süre önce aile bireylerine zarar vermeye başladı.
Bu nedenle aile şikayetçi olunca Süleyman Ş.’ye evden uzaklaştırma kararı çıktı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle tam kapanma da başlayınca şahıs gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldı.
Buna sinirlenen Süleyman Ş. sokakta dükkanların kepenklerine zarar vermeye başladı. Vatandaşlar durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekibe de saldıran şahıs, yoldan geçen araçların da önünü kesti.