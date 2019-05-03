Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı

ADANA’nın Seyhan ilçesinde 2 ağabey, ters yöne girdiği iddiasıyla kardeşlerini darp eden 4 esnafı önce dövdü ardında da pompalı tüfek ile ateş açarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, yakalanarak gözaltına alındı.