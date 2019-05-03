Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı
ADANA'da motosikleti ters yönden sürdüğü ileri sürülen şahıs ile esnaf arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.
Demirören Haber Ajansı
ADANA’nın Seyhan ilçesinde 2 ağabey, ters yöne girdiği iddiasıyla kardeşlerini darp eden 4 esnafı önce dövdü ardında da pompalı tüfek ile ateş açarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, yakalanarak gözaltına alındı.
123
İddiaya göre motosikletiyle ters yöne giren Batıkan Ö.'yü esnaf uyardı.
223
Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Batıkan Ö. darp edildi.
323
Eve giderek, durumu ağabeyleri Kadir ve Emrah Ö.'ye anlattı.
423