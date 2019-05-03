Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı

Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı

ADANA'da motosikleti ters yönden sürdüğü ileri sürülen şahıs ile esnaf arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı - Sayfa 1

ADANA’nın Seyhan ilçesinde 2 ağabey, ters yöne girdiği iddiasıyla kardeşlerini darp eden 4 esnafı önce dövdü ardında da pompalı tüfek ile ateş açarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, yakalanarak gözaltına alındı.

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Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı - Sayfa 2

İddiaya göre motosikletiyle ters yöne giren Batıkan Ö.'yü esnaf uyardı.

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Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı - Sayfa 3

Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Batıkan Ö. darp edildi.

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Adana'da pompalı tüfekli ters yön kavgası 4 yaralı - Sayfa 4

Eve giderek, durumu ağabeyleri Kadir ve Emrah Ö.'ye anlattı.

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