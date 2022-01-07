Adana'da plakaya kesilen emniyet kemeri cezası iptal edildi
ADANA'da ruhsat sahibi olmayan sürücünün kullandığı aracın plakasına kesilen emniyet kemeri cezası mahkemece iptal edildi. Mahkeme cezanın araca değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.
ADANA'da Aysun İşler'e ait olan ancak eşinin kullandığı aracın plakasına 144 lira emniyet kemeri cezası kesildi.
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Aysun İşler, durumu yargıya taşıdı.
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İşler'in avukatı itiraz dilekçesi yazıp cezanın araca veya ruhsat sahibine değil, sürücüye kesilebileceğini belirterek cezanın iptalini istedi.
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İtiraz dilekçesini dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği cezanın plaka ya da araç sahibine değil, kişiye kesilebileceğine karar verdi.
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