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Adana'da PKK'ya büyük operasyon! 17 şüpheli için baskınlar yapıldı

Adana'da PKK'ya büyük operasyon! 17 şüpheli için baskınlar yapıldı

ADANA'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana'da PKK'ya büyük operasyon! 17 şüpheli için baskınlar yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

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Adana'da PKK'ya büyük operasyon! 17 şüpheli için baskınlar yapıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

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Adana'da PKK'ya büyük operasyon! 17 şüpheli için baskınlar yapıldı

Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.

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Adana'da PKK'ya büyük operasyon! 17 şüpheli için baskınlar yapıldı

Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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