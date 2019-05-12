Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu

ADANA'da Anneler Günü etkinliğinden dönen anneanne ve iki torununun bulunduğu dayının kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. İki çocuk ve kadın esnaf tarafından kurtarılırken, olaydan hemen sonra gelen anne, çocuklarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu - Sayfa 1

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Anneler Günü etkinliğinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Kaplan, suya atlayan esnaf ile birlikte, annesi ve 2 yeğenini kurtardı.

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Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu - Sayfa 2

Gökhan Kaplan yönetimindeki 33 SV 654 plakalı otomobil, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

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Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu - Sayfa 3

Kaplan, hızla araçtan çıkarak, birlikte Anneler Günü etkinliğinden döndüğü yeğenleri Kerem (9) ve Mert (5) ile annesi Nurgül Kaplan'ı araçtan çıkarmaya çalıştı.

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Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu - Sayfa 4

Bu sırada çevre esnafından Murat Özbilir de suya atlayarak Kaplan'a yardım etti.

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