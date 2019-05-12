Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu
Demirören Haber Ajansı
ADANA'da Anneler Günü etkinliğinden dönen anneanne ve iki torununun bulunduğu dayının kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. İki çocuk ve kadın esnaf tarafından kurtarılırken, olaydan hemen sonra gelen anne, çocuklarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
ADANA'nın Seyhan ilçesinde Anneler Günü etkinliğinden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Kaplan, suya atlayan esnaf ile birlikte, annesi ve 2 yeğenini kurtardı.
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Gökhan Kaplan yönetimindeki 33 SV 654 plakalı otomobil, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.
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Kaplan, hızla araçtan çıkarak, birlikte Anneler Günü etkinliğinden döndüğü yeğenleri Kerem (9) ve Mert (5) ile annesi Nurgül Kaplan'ı araçtan çıkarmaya çalıştı.
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Bu sırada çevre esnafından Murat Özbilir de suya atlayarak Kaplan'a yardım etti.
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