Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı 4 ölü 2 yaralı
ADANA'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
ADANA'nın Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi.
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Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi.
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Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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