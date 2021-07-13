Adana'da ormanda bulunmuştu! 13 yıl sonra cinayeti itiraf etti! Meğer araçtan indirdiğinde...
ADANA’da 13 yıl önce cinayete kurban giden kadını öldüren ve azmettiren 3 kişi yakalandı. Cinayeti işlediklerini kabul eden zanlılar her şeyi itiraf etti.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde oturan ve eşi Esvet (41) ile birlikte tarım elciliği (aracılık) yapan Pakize Atar (39), 2008 yılının Mayıs ayında tarım işçilerine para götürmek için evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan kadının sık sık telefon görüşmesi yaptığı İbrahim Evren (52) tarafından kaçırılmış olabileceği iddia edildi.
Polis ve jandarma genç kadını ararken, Atar’ın cesedi merkez Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi ormanlık alanında bulundu. Kafasından tüfekle ateş edilerek öldürülen Atar’ın evden ayrılırken yanında bulunan 9 bin lira para ile bazı kişisel eşyalarının yanında olmadığı belirlendi. Gasp amaçlı öldürüldüğü şüphesi üzerine jandarma ekipleri konuyu araştırmaya başladı.
Jandarma, Atar’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürürken, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen İbrahim Evren ise yakalandı. Sorguya alınan adam, Atar’la sadece telefon görüşmesi yaptığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetleri araştırdı. Atar cinayetindeki dosyayı da titizlikle inceleyen özel ekip, ifadelerdeki çelişkiliyi tespit etti. Bunun üzerine İbrahim Evren, Mehmet Gül (42) ve Hayri Deliçay (41) tekrardan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Evren, o dönemde evli olduğunu ancak evliliğinde sorunlar yaşadığını öne sürdü.