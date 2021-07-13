Adana'da ormanda bulunmuştu! 13 yıl sonra cinayeti itiraf etti! Meğer araçtan indirdiğinde...

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde oturan ve eşi Esvet (41) ile birlikte tarım elciliği (aracılık) yapan Pakize Atar (39), 2008 yılının Mayıs ayında tarım işçilerine para götürmek için evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan kadının sık sık telefon görüşmesi yaptığı İbrahim Evren (52) tarafından kaçırılmış olabileceği iddia edildi.