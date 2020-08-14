Adana'da oğluna suni teneffüs yapan baba: Ne olur aç gözlerini
ADANA'da göle düşen bir kadını kurtarmak için suya giren ve yüzme bilmediği öne sürülen Ali Şan Tekgözlü (17), batıp çıkmaya başladı. Botla göle açılan dalgıç polislerce kıyıya çıkarılan Ali Şan'a suni teneffüs yapan babası Atilla Tekgözlü'nün, "Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar yürek yaktı.
ADANA merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü’nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, yelkenli göle açılan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle suya düştü. Bu sırada ailesiyle birlikte gezintiye gelen Ali Şan Tekgözlü (17), suda batıp çıkan kadını görünce kurtarmak için suya atladı.
Yüzme bilmediği öne sürülen ve suda batıp çıkan Tekgözlü, gözden kayboldu. Kıyıdaki baba Atilla Tekgözlü, durumu bildirmesi üzerine olay yerine dalgıç polisler sevk edildi.
Botla göle açılan dalgıç polisler, Ali Şan Tekgözlü’yü kıyıya çıkardı. Bu sırada yelkenliden düşen kadın ise göldeki bir tekneyle kurtarıldı.
Dalgıç polisler, nefes almadığı görülen Ali Şan’a kalp masajı yaptı. Bu sırada oğluna suni teneffüs yapan Atilla Tekgözlü, "Oğlum ne olur aç gözlerini. Hadi babacığım. Ne olur onu kurtarın" diyerek gözyaşı döktü.