Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

Düşük yaptı: Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin’e yerleşti. Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasından şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.