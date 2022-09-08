Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti
ADANA'da kocasının şiddet ve işkence uyguladığı kadın kendisini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iki 3 katlı binanın damındaki odunlukta meydana geldi.
Düşük yaptı: Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin’e yerleşti. Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasından şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.
Sığındığı ağabeyi böyle dedi!
Hakim’in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami’nin (27), Adana’daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim’den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi.
Odunlukta korkunç manzarayla karşılaştı
Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı. Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami’yi asılı halde buldu.