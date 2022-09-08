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Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

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Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

ADANA'da kocasının şiddet ve işkence uyguladığı kadın kendisini asarak intihar etti.

Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki iki 3 katlı binanın damındaki odunlukta meydana geldi.

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Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

Düşük yaptı: Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin’e yerleşti. Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasından şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.

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Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

Sığındığı ağabeyi böyle dedi!

Hakim’in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami’nin (27), Adana’daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim’den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi.

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Adana'da odunlukta korkunç manzara! İşkence gören kadın kendisini asarak intihar etti

Odunlukta korkunç manzarayla karşılaştı

Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı. Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami’yi asılı halde buldu.

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