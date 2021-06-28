Adana'da narenciye bahçesine giren adam şok oldu! 'Milli servet'i baltayla kestiler
ADANA'da narenciye bahçesindeki 108 ağaç, balta ile kesildi. Arazisindeki manzarayla karşılaştığında büyük şok geçiren Kemal Girmez, 'Gücü bize yetmedi demek, ağaca yetti' dedi.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi’nde geçen 28 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Girmez’e ait narenciye bahçesine gece bilinmeyen bir saatte giren kişi veya kişiler tarafından 108 portakal ağacı baltayla kesildi.
Sabah saatlerinde bahçesindeki zararı gören Girmez, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeyi yaptı ancak çevrede güvenlik kamerası olmadığı için zarar veren şahısların bulunmasının zor olduğunu söyledi.
Polisler gittikten sonra 108 ağacın dallarını kaldıran Girmez, tekrardan kesilen ağaçlara bakım yaparak yetiştirmeye başladı.
"Bu bir milli servettir"
Bahçesinde 2 bin 200 ağaç olduğunu, 7 yıldır emek verdiğini belirten Kemal Girmez, “Benim bahçeme gece birisi girmiş ve 108 ağacı kesip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir milli servettir. Günah" dedi.