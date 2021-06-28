Adana'da narenciye bahçesine giren adam şok oldu! 'Milli servet'i baltayla kestiler

"Bu bir milli servettir"

Bahçesinde 2 bin 200 ağaç olduğunu, 7 yıldır emek verdiğini belirten Kemal Girmez, “Benim bahçeme gece birisi girmiş ve 108 ağacı kesip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir milli servettir. Günah" dedi.